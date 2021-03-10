Британский коронавирус оказался смертоноснее других штаммов

«Британский» штамм коронавируса B.1.1.7 вдвое смертоноснее предыдущих вариаций COVID-19, заявили британские ученые, проведя соответствующее исследование. Результаты работы опубликованы 10 марта на сайте British Medical Journal.

Анализ данных 110 тыс. пациентов провели эпидемиологи из университетов Эксетера и Бристоля. По итогам работы оказалось, что из 55 000 пациентов, инфицированных B.1.1.7, умерли 227 человек, тогда как при предыдущих мутациях COVID-19 из 55 000 случаев заражения погиб 141 пациент.

Ведущий автор проекта Роберт Челлен из Университета Эксетера назвал заражение «британским» штаммом угрозой, которую следует воспринимать очень серьезно, уточняет телеканал «Звезда».

Новый вариант коронавируса выявили в Великобритании осенью 2020 года. Мутация на 70% заразнее других разновидностей SARS-CoV-2.

Как пишет «Газета.ру», «британский» штамм коронавирусной инфекции по состоянию на 3 марта выявили в 43 странах. 3 марта руководитель Федерального медико-биологического агентства России Вероника Скворцова заявила, что выявленные в России 3,5 тыс. мутаций коронавируса носят нейтральный характер и не распространяются среди населения.