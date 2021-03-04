В Британии выявили новый штамм коронавируса

В Великобритании выявили новый штамм коронавирусной инфекции, пишет The Mirror в четверг, 4 марта.

Штамм имеет общую мутацию с южноафриканским и бразильским вариантами. Сейчас известно о 16 заболевших, они были изолированы, а их социальные контакты отслеживаются.

Ранее, 3 марта, сообщалось, что правительство страны в текущем году намерено выделить дополнительные £1,6 млрд ($2,2 млрд) на реализацию программы по вакцинации населения.

По словам министра финансов королевства Риши Сунака, часть из этой суммы будет направлена на расширение возможностей по испытаниям вакцин и оперативное приобретение образцов новых вариантов COVID-19.

22 февраля премьер-министр Великобритании Борис Джонсон представил план правительства по снятию в четыре этапа ограничений, действующих в связи с коронавирусной инфекцией в стране.

Так, в рамках первого этапа с 8 марта откроются школы, а людям будет позволено общаться один на один в парках и других общественных местах.