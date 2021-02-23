Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Общество
«Оранжевый» уровень погодной опасности объявлен в Москве
Мир
Боррель заявил об отсутствии юридических оснований для санкций против российских бизнесменов
Мир
Белый дом заявил о готовности США к дипломатическим переговорам с Ираном
Культура
Музыкальный дуэт Daft Punk объявил о распаде
Мир
США ввели новые санкции против трубоукладчика «Северного потока – 2»
Мир
Грузинский парламент утвердил новое правительство во главе с Гарибашвили
Наука
Корабль «Союз МС-17» перестыкуют для обеспечения выхода в космос
Мир
ЕС и США договорились координировать меры по противодействию России и Китаю
Политика
В России создали Координационный центр правительства
Сюжет:

Премьер Британии представил план по снятию ограничений в связи с COVID

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Ограничения, действующие в связи с коронавирусной инфекцией в Англии, будут сниматься в четыре этапа. План правительства представил премьер-министр Великобритании Борис Джонсов в понедельник, 22 февраля.

Пришел по-английски: опасен ли для россиян новый штамм COVID-19
Процесс выхода на плато затягивается, вторая волна оказалась масштабнее, чем ожидали эксперты

Так, в рамках первого этапа, с 8 марта в Англии откроются школы, а людям будет позволено общаться один на один в парках и других общественных местах, пишет The Guardian. Встречаться в группах до шести человек планируется позволить с 29 марта, когда в Англии начнутся школьные каникулы в честь Пасхи.

Магазины, парикмахерские, маникюрные салоны и библиотеки, предположительно, возобновят работу с 12 апреля. При этом запрет на международные поездки будет оставаться в силе по меньшей мере до 17 мая. Отмечается, что это самая ранняя из возможных дат снятия ограничений по авиасообщению. Оставшиеся ограничения на социальные контакты снимут не ранее 21 июня, говорится в документе.

Жителям Великобритании запрещены поездки за рубеж, за исключением жизненно необходимых, например по работе. Также в страну нельзя въезжать иностранным туристам, за исключением обладателей вида на жительство или долгосрочных виз.

Лица, прибывающие из 33 государств, в том числе Португалии, ОАЭ, стран Южной Америки, ЮАР и соседних с нею стран, обязаны провести 10 дней карантина в гостинице за свой счет.

Авиасообщение с Великобританией из-за нового штамма коронавируса, обнаруженного в королевстве в декабре прошлого года, приостановили более 35 стран.

Россия приостановила полеты в страну с 22 декабря прошлого года, и минимум до 16 марта полеты осуществляться не будут.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии: 8 (800) 2000-112.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021