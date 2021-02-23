Премьер Британии представил план по снятию ограничений в связи с COVID

Ограничения, действующие в связи с коронавирусной инфекцией в Англии, будут сниматься в четыре этапа. План правительства представил премьер-министр Великобритании Борис Джонсов в понедельник, 22 февраля.

Так, в рамках первого этапа, с 8 марта в Англии откроются школы, а людям будет позволено общаться один на один в парках и других общественных местах, пишет The Guardian. Встречаться в группах до шести человек планируется позволить с 29 марта, когда в Англии начнутся школьные каникулы в честь Пасхи.

Магазины, парикмахерские, маникюрные салоны и библиотеки, предположительно, возобновят работу с 12 апреля. При этом запрет на международные поездки будет оставаться в силе по меньшей мере до 17 мая. Отмечается, что это самая ранняя из возможных дат снятия ограничений по авиасообщению. Оставшиеся ограничения на социальные контакты снимут не ранее 21 июня, говорится в документе.

Жителям Великобритании запрещены поездки за рубеж, за исключением жизненно необходимых, например по работе. Также в страну нельзя въезжать иностранным туристам, за исключением обладателей вида на жительство или долгосрочных виз.

Лица, прибывающие из 33 государств, в том числе Португалии, ОАЭ, стран Южной Америки, ЮАР и соседних с нею стран, обязаны провести 10 дней карантина в гостинице за свой счет.

Авиасообщение с Великобританией из-за нового штамма коронавируса, обнаруженного в королевстве в декабре прошлого года, приостановили более 35 стран.

Россия приостановила полеты в страну с 22 декабря прошлого года, и минимум до 16 марта полеты осуществляться не будут.

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