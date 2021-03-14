Лондонскую полицию подвергли критике за жестокость на протестах

Полицию Лондона осудили за жестокость в ходе митинга. Потасовки вспыхнули на акции против насилия в отношении женщин. Демонстранты в парке Клапем вспоминали убитую Сару Эверард, передает телеканал «Известия». Полиция разгоняла протестующих, которые не соблюдали дистанцию. Мэр Лондона Садик Хан назвал поведение полиции неоправданным. Глава британского МИДа Прити Пател потребовала полного отчета о произошедшем.

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