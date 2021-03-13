Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Спорт
Россиянка Ступак выиграла масс-старт на 10 км в финале Кубка мира
Мир
Власти рассказали о состоянии выживших при крушении Ан-26 в Алма-Ате
Мир
Кравчук допустил развертывание широкомасштабного конфликта в Донбассе
Общество
Умер один из создателей фестиваля «Пять вечеров» Александр Гетман
Спорт
В ОКР выразили готовность предложить новую композицию вместо гимна РФ
Наука
NASA сообщило о работе астронавтов в открытом космосе
Спорт
«Зенит» разгромил «Ахмат» со счетом 4:0 в матче «Тинькофф РПЛ»
Общество
Взрыв газа в Карачаево-Черкесии произошел из-за ремонтных работ
Общество
Названы предварительные дата и место похорон Рахимова

«Зенит» разгромил «Ахмат» со счетом 4:0 в матче «Тинькофф РПЛ»

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Петербургский клуб «Зенит» обыграл грозненский «Ахмат» со счетом 4:0 в домашнем матче 22-го тура «Тинькофф Российской премьер-лиги» (РПЛ). Встреча состоялась в субботу, 13 марта, в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».

«То, что сделал «Спартак» в прошлом туре, мог спокойно сделать «Урал»
Бывший нападающий сборной России, тренер Дмитрий Кириченко — о вернувшейся интриге в борьбе за золото в РПЛ

Первый гол на 51-й минуте забил Вячеслав Караваев. Затем с пенальти на 65-й минуте оформил Сердар Азмун. Также у питерцев отличились Артем Дзюба (74) и Андрей Мостовой (80).

Победа над «Ахматом» стала для «Зенита» первой после перерыва в чемпионате России. Команда набрала 45 очков и заняла лидирующую позицию в зачетной таблице турнира, пишет «Спорт-Экспресс».

Ранее в этот же день тульский ФК «Арсенал» встретился с ЦСКА в домашнем матче. Игра закончилась со счетом 2:1.

При этом на 22-й минуте встречи получил травму защитник московского клуба Марио Фернандес. Помощь на поле спортсмену оказали медики, затем его вынесли на носилках. На 26-й минуте Фернандеса заменили Георгием Щенниковым.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021