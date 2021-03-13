«Зенит» разгромил «Ахмат» со счетом 4:0 в матче «Тинькофф РПЛ»

Петербургский клуб «Зенит» обыграл грозненский «Ахмат» со счетом 4:0 в домашнем матче 22-го тура «Тинькофф Российской премьер-лиги» (РПЛ). Встреча состоялась в субботу, 13 марта, в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».

Первый гол на 51-й минуте забил Вячеслав Караваев. Затем с пенальти на 65-й минуте оформил Сердар Азмун. Также у питерцев отличились Артем Дзюба (74) и Андрей Мостовой (80).

Победа над «Ахматом» стала для «Зенита» первой после перерыва в чемпионате России. Команда набрала 45 очков и заняла лидирующую позицию в зачетной таблице турнира, пишет «Спорт-Экспресс».

Ранее в этот же день тульский ФК «Арсенал» встретился с ЦСКА в домашнем матче. Игра закончилась со счетом 2:1.

При этом на 22-й минуте встречи получил травму защитник московского клуба Марио Фернандес. Помощь на поле спортсмену оказали медики, затем его вынесли на носилках. На 26-й минуте Фернандеса заменили Георгием Щенниковым.