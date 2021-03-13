Тульский «Арсенал» обыграл ЦСКА в матче 22-го тура чемпионата России

Тульский футбольный клуб прервал десятиматчевую серию без побед в «Тинькофф Российской премьер-лиге» (РПЛ), выиграв у ЦСКА со счетом 2:1. Об этом сообщил 13 марта спортивный портал «Спорт-Экспресс».

Забитыми мячами отметились Владислав Пантелеев (42-я минута, пенальти) и Александр Ломовицкий (45). За красно-синих мяч в ворота соперников забил Наир Тикнизян (90).

Победа позволила тульскому клубу подняться на 14-е место в турнирной таблице с 17 очками. ЦСКА с 40 очками идет на второй строчке.

На 22-й минуте встречи травму получил защитник столичного клуба Марио Фернандес. Ему потребовалась медицинская помощь, спортсмена вынесли с поля на носилках. Его заменили на Георгия Щенникова.

8 марта казанский «Рубин» в домашнем матче обыграл санкт-петербургский «Зенит». Игра проходила в Казани на стадионе «Ак Барс Арена» и завершилась со счетом 2:1.