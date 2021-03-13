Фернандеса госпитализировали во время матча ЦСКА–«Арсенал»

В ходе встречи тульского ФК «Арсенал» с ЦСКА в домашнем матче 22-го тура «Тинькофф Российской премьер-лиги» травму получил защитник московского клуба Марио Фернандес. Об этом 13 марта сообщает «Спорт-Экспресс».

Инцидент произошел на 22-й минуте игры. Помощь на поле спортсмену оказали медики, затем его вынесли на носилках.

На 26-й минуте Фернандеса заменили Георгием Щенниковым.

Игра завершилась со счетом 2:1. Таким образом, тульский клуб прервал десятиматчевую безвыигрышную серию в «Тинькофф Российской премьер-лиге» и поднялся на 14-е место в турнирной таблице с 17 очками.

ЦСКА с 40 очками идет на второй строчке.

8 марта казанский «Рубин» в домашнем матче обыграл санкт-петербургский «Зенит». Игра проходила в Казани на стадионе «Ак Барс Арена» и завершилась со счетом 2:1.