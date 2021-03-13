Родственница назвала причину смерти Рахимова

Падчерица народного артиста России Стахана Рахимова Татьяна рассказала, что причиной смерти эстрадного певца стали последствия проблем с почками и сердцем.

Кроме того, по ее словам, на артиста сильно повлияла кончина его супруги певицы Аллы Йошпе, которая умерла 30 января.

«У него просто были больные почки, он был на гемодиализе. Конечно, мамина смерть его подкосила, это стрессовая ситуация. Так как были больные сердце и почки, вот и не выдержал», — приводит ее слова Пятый канал в субботу, 13 марта.

Родственница артиста отметила, что Рахимову стало плохо еще две недели назад на гемодиализе, в ходе которого он потерял сознание. У него было низкое давление, уточнила она.

«Мы его поместили сначала в реанимацию Боткинской больницы, потом его перевели в нефрологию — это по заболеваниям почек. И из нефрологии он уже не вышел», — сообщила Татьяна.

По ее словам, смерть отчима напомнила ей уход матери, так как у него тоже сильно упал гемоглобин и начались различные проблемы с сердцем.

«Ну и полиорганика — примерно как мама от полиорганных заболеваний, так и папа», — отметила Татьяна.

О том, что Рахимов скончался на 84-м году жизни, ранее в этот же день сообщил представитель Москонцерта Валерий Корн. Рахимов выступал на сцене вместе со своей супругой Аллой Йошпе. Они были женаты 60 лет. Общих детей у них не было, Татьяна — дочь Йошпе от первого брака. Рахимов удочерил девочку и всегда считал ее, внуков и правнуков от Татьяны родными.

Артист родился в 1937 году в Узбекистане. Его мать была солисткой Ташкентского музыкального театра драмы, Рахимов проводил там много времени. Позже вместе с матерью он переехал в Москву, где поступил в Московский энергетический институт.

В 1960 году Рахимов познакомился с будущей женой Аллой, спустя три года они начали вместе выступать на сцене. Позже им запретили проводить выступления, концертную деятельность дуэт возобновил в конце 1980-х.

В 2002 году Рахимову и Йошпе присвоили звание народных артистов России, пишет «Газета.ру».