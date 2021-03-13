Лукашенко заявил об отсутствии у белорусов друзей в мире

У жителей Белоруссии в мире нет друзей. Такое заявление в субботу, 13 марта, сделал президент республики Александр Лукашенко после участия в празднике «Минская лыжня».

«Обратите внимание на мою фразу: друзей у нас в мире нет», — приводит слова главы государства агентство «Белта».

Также политик затронул общественно-политическую обстановку внутри страны, пообещав «многое рассказать, но со временем».

11 марта Лукашенко заявил, что Белоруссию будут «подрывать изнутри», как это было после президентских выборов в августе 2020 года, и силовым структурам нужно защищать страну. Он отметил, что мир изменился и вместе с ним изменилась и военная организация, войны не ведутся теперь в открытую.

15 января глава республики поручил усилить безопасность границ страны, но не превращать ее в железный занавес, а также обеспечить общественную безопасность в регионах.

Также он отмечал, что в минувшем году Белоруссия отстояла свое право проводить независимую внешнюю и внутреннюю политику. По словам Лукашенко, республике «фактически объявили войну», которая была развязана не в отношении отдельных лиц, а «против сильного государства в целом».

10 января белорусский лидер заявил, что считает российского президента Владимира Путина своим другом. Лукашенко добавил, что президент РФ — друг не только его, но и всего белорусского народа.

После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, которые продолжаются до сих пор.