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Роднина поддержала запрет CAS использовать «Катюшу» вместо гимна РФ

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Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина поддержала решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о запрете на использование песни «Катюша» в качестве замены гимна РФ на международных соревнованиях. Об этом она рассказала 13 марта в интервью «Спорт-Экспрессу».

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По словам Родниной, она выступала против «Катюши».

«Ничего глупее придумать больше не могли. Если не разрешается, то будем без гимна — это моя позиция», — рассказала она.

Депутат поделилась мнением, что если спортсмены наказаны и должны быть без гимна, то так тому и быть.

«Чем больше завоюют золотых медалей, тем больше Олимпийские игры останутся без гимна», — резюмировала Роднина.

Накануне Международный спортивный арбитраж отклонил запрос России на использование песни «Катюша» вместо национального гимна во время Олимпиады в Токио. Решение инстанции раскритиковали в Госдуме и Олимпийском комитете России.

Согласно решению CAS от 19 декабря 2020 года, до середины декабря 2022 года на чемпионатах мира и Олимпийских играх российские спортсмены будут выступать без национальных флага и гимна. Как напоминает «Газета.ру», Россия до 16 декабря 2022 года не сможет принимать международные соревнования.

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