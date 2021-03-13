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В ОКР оценили запрет CAS на использование «Катюши» в качестве гимна РФ

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Решение Спортивного арбитражного суда (CAS) запретить использование песни «Катюша» в качестве гимна российской команды на Олимпийских играх в Токио вызывает ряд вопросов. Об этом 13 марта заявила глава комиссии спортсменов Олимпийского комитета России (ОКР) Софья Великая.

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«С одной стороны, почему гимн запрещает CAS, если решение должен принимать Международный олимпийский комитет?» — цитирует ее ТАСС.

По словам Великой, непонятно, зачем России дали право выбора, если можно изначально поставить перед фактом исполнения на Играх официального гимна МОКа.

Как добавила глава комиссии спортсменов ОКР, мнений существует столько же, сколько и людей, всем не угодить. С учетом серьезности вопроса выбрали патриотическую «Катюшу», которую знает весь мир, напомнила Великая.

«В данной ситуации сроки у нас весьма ограничены», — отметила она, добавив, что, возможно, России стоит создать новую композицию, если «Катюша» не понравилась иностранному сообществу.

Накануне Международный спортивный арбитраж отклонил запрос России на использование песни «Катюша» вместо национального гимна во время Олимпиады в Токио.

17 декабря 2020 года CAS принял решение о том, что российские спортсмены не смогут выступать под флагом страны на крупных международных соревнованиях до 16 декабря 2022 года. Также в качестве музыкального сопровождения в указанный период не может использоваться гимн России.

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