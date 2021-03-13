Правительство утвердило компенсацию для заполярных транспортных компаний

Транспортным компаниям, которые ведут деятельность в Заполярье, компенсируют до 15% стоимости новых судов за счет утилизационных грантов. Об этом в субботу, 13 марта, говорится на официальном сайте правительства РФ.

Уточняется, что соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Чтобы получить выплату, нужно сдать в утиль старые суда и сделать новые заказы на российских верфях. Согласно подписанному документу, судно обязано использоваться для снабжения Крайнего Севера продуктами и другими жизненно важными товарами. Таким образом, постановление затрагивает транспортный, обслуживающий и технический флот.

В кабмине подчеркнули, что из-за коротких сроков навигации и сезонности перевозок корабли окупаются медленно. Чтобы обновить флот, важна государственная поддержка, власти намерены выделить на данную цель свыше 1,4 млрд рублей с 2021 по 2023 годы.

Кроме того, постановление утверждает условия получения грантов на строительство рыбопромысловых судов, например, определенные параметры кораблей. Документ позволит модернизировать флот и предоставить российской верфи новые заказы, а также обеспечить регулярную доставку грузов на Крайний Север, не допуская перебоев.

Ранее, в марте, стало известно, что гражданам, переезжающим из районов Крайнего Севера, власти выделят за счет федерального бюджета жилищные сертификаты. Все жилищные сертификаты в РФ должны быть выпущены до конца марта. Так, Магаданская область получит 39 сертификатов на общую сумму более 81,2 млн рублей. Документ дает право на приобретение жилья.