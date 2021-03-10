Около 40 жилищных сертификатов выдадут жителям Колымы

В этом году несколько тысяч российских семей получат жилищные сертификаты за счёт средств федерального бюджета. Рассчитывать на такую поддержку могут отдельные категории граждан, в их числе — чернобыльцы, вынужденные переселенцы, граждане, переезжающие из Байконура, районов Крайнего Севера и закрытых административно-территориальных образований, а также военнослужащие, сотрудники органов внутренних дел и МЧС.

Магаданская область получит 39 сертификатов на общую сумму более 81,2 млн рублей. Документ дает право на приобретение жилья. Все жилищные сертификаты в РФ должны быть выпущены до конца марта, пишет ИА MagadanMedia.

Союз потребителей России предложил запустить в РФ социальные «продовольственные карточки» для граждан, уже получающих жилищные субсидии. Речь о людях, у которых доля платежей за ЖКУ в семейном доходе составляет от 22% и больше. Это федеральный критерий для определения получателей жилищных субсидий. Этих граждан государство уже признало нуждающимися, говорится в письме главы союза Петра Шелища в Минпромторг.