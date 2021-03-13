Собачка Баскервилей-7
У багажника внушительное подполье, под ним еще прячется запаска. Сложив спинки заднего дивана объем багажного отсека можно увеличить с 434 до 1467 литров
Двигатель 1,2 с «механикой» развивает 100 л.с., а с «автоматом» — 130 л.с. Разрешено использование 92-го бензина. Межсервисный интервал — год или 10 тыс км
Выхлопные патрубки — не бутафория
Базовый размер колес — 16 дюймов, максимальный — 17 дйюмов
У топ-версии особая штриховка решетки радиатора
В базовой версии фары галогенные, в топовой светодиодные с автоматическим дальним