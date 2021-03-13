Зампреда правительства Ставрополья задержали по подозрению во взятках

СК РФ задержал зампреда правительства Ставрополья. Александра Золотарева подозревают во взятках. Речь идет об общей сумме более 60 млн рублей, сообщает телеканал «Известия». Золотарева задержали в аэропорту, он пытался скрыться. Следствие отметило, что взятки связаны с реализацией госконтрактов.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.