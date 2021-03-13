В Швеции признали неготовность НАТО к масштабной войне с Россией

В НАТО не готовы к гипотетической войне с Россией. Анализ провел Институт оборонных исследований, расположенный в Стокгольме, сообщает телеканал «Известия».

Солдаты стран альянса плохо обучены, а силы слишком рассредоточены. Кроме того, военный потенциал разных государств различается. В случае боевых действий у Запада почти не будет времени на подготовку обороны. В запасе у Москвы окажется минимум два месяца. Наибольшее преимущество у России на суше.

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