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«Переход в «Северсталь» шагом назад не считал»

Вратарь череповецкого клуба Владислав Подъяпольский — об игре команды в плей-офф и желании перебраться в НХЛ
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Главной сенсацией текущего сезона КХЛ стала череповецкая «Северсталь». Имея один из самых маленьких бюджетов в лиге, подопечные Андрея Разина уверенно вышли в плей-офф, заняв шестое место в Западной конференции. А в первом раунде Кубка Гагарина дали бой одному из главных фаворитов турнира — московскому «Динамо».

«Северсталь» смогла выиграть один матч серии (5:2), а в четырех других лишь однажды проиграла с разницей более чем в одну шайбу. Одним из творцов успеха команды стал вратарь Владислав Подъяпольский. Уроженец Новокузнецка второй сезон играет в Череповце, а до этого два года провел в системе казанского «Ак Барса» — там он год был вторым номером в главной команде.

После решающего поражения от «Динамо» в пятом матче (3:4) 25-летний голкипер дал интервью «Известиям, в котором рассказал о новокузнецкой вратарской школе, рождении коллектива и о том, как команда к успеху пришла.

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— Можете подвести итоги серии против «Динамо»?

— На самом деле хорошо сыграли. Здорово, что нас поддерживали болельщики — причем не только череповецкие. Это заслуга всей команды, показавшей хороший хоккей. Да, где-то удача была не на нашей стороне. Взять хотя бы третий матч серии, где мы могли выиграть, продержись еще три секунды. Думаю, тогда всё могло по-другому сложиться. Но в целом неплохая получилась серия. Главное, зрителям она понравилась.

— Звено Вадима Шипачева можно было закрыть?

— Думаю, если бы могли, то закрыли. И весь сезон они бы не набирали столько очков, сколько набирают. Это хорошие хоккеисты, против таких приятно играть. Так что ничего страшного. Ребята молодцы, что помогают «Динамо» добиваться побед.

— «Северсталь» была одним из аутсайдеров КХЛ, когда вы начинали за нее играть. За счет чего команда так поднялась в следующие два сезона?

— Особых перемен и не было. Тренерский штаб остался тот же, что в момент моего прихода. Просто коллектив сразу не рождается. В прошлом сезоне мы еще притирались друг к другу. Потом, перед нынешним сезоном, пришли новенькие ребята, которые нам помогли. И хорошую психологическую работу со всеми провели тренеры. Ребята поверили в то, что могут добиваться успеха. Отсюда и результат.

— Как вы оцениваете два прошедших сезона в «Северстали»? Можно сказать, что решение уйти из «Ак Барса» на понижение оправдалось?

— Не скажу, что свой переход в «Северсталь» считал шагом назад. Наоборот, понимал, что буду играть намного больше, чем если бы остался в «Ак Барсе». «Северсталь» сделала хорошее предложение — я согласился. И сегодня прогрессирую, потому что много играю и тренируюсь. Считаю, что здесь дело только в работе. Команда мне в этом сезоне помогала. Все вместе бились друг за друга, поэтому пришли к этому успеху.

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— Останься вы в «Ак Барсе», могли быть сейчас основным вратарем в Казани, как Тимур Билялов, который является одним из лидеров команды?

— Сейчас даже не думаю об этом. Когда я там был, Тимура вообще отправляли в Ригу. Так что всё могло быть у меня. Но могу только порадоваться за Билялова. Молодец, старается, выводит команду дальше.

— В чем секрет новокузнецкой вратарской школы, из которой, помимо вас, вышло немало звездных вратарей — начиная с Сергея Бобровского и Ильи Сорокина?

— Не знаю. Просто хорошие тренеры у нас в школе были. Сейчас, конечно, всё там плохо. Очень жалко на это смотреть. Надеюсь, руководство «Металлурга» начнет работать и школа сможет прогрессировать дальше. А в былые времена все там работали с утра до вечера на то, чтобы вратари учились и росли. Тренеры больше подсказывали, как действовать, тренировок много было. Поэтому многие выходцы оттуда сделали успешную карьеру.

— Вы в ближайшее межсезонье становитесь ограниченно свободным агентом. Будете пытаться пробить себе хороший контракт в КХЛ или попробуете поехать в Северную Америку?

— Я только закончил сезон, поэтому пока не думал об этом. Стас Романов, мой агент, сейчас будет работать над этим вопросом. С «Северсталью» мы еще не разговаривали.

— Но глобально есть цель попасть в НХЛ?

— Думаю, каждый хоккеист, играющий в России, хочет попасть в НХЛ. Это нормально.

— Как на вас влияет система игры «Северстали»? С одной стороны, вы по статистике получаете много бросков по своим воротам, но при этом не сказать, что защита не отрабатывает.

— Всё равно в каждой команде в плей-офф все лезут на ворота. Так что это нормально, когда много бросков по твоим воротам. Я к этому привык. В Казани, когда я там играл, тоже было немало бросков. Пацаны в «Северстали» хорошо играют на пятаке, помогают мне, а я помогаю им. Это взаимная работа команды.

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