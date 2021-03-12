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Захватившего заложницу в Северодвинске мужчину арестовали на два месяца

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Мужчину, захватившего 11 марта заложницу в Северодвинске, арестовали на два месяца. Соответствующее решение принял Ломоносовский районный суд Архангельска в пятницу, 12 марта, сообщили в следственном управлении СК по региону.

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По версии следствия, накануне утром житель Северодвинска, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вооружившись обрезом охотничьего ружья, прибыл в офисное помещение микрокредитной организации на улице Ломоносова.

Он заблокировал входную дверь в помещение и пристегнул наручниками 21-летнюю сотрудницу организации. 54-летний мужчина требовал от девушки сообщить руководству о необходимости прибыть в офис. Заложнице удалось нажать кнопку тревожной сигнализации.

После задержания злоумышленник признал вину и рассказал, что взял кредит в данной организации в размере 8 тыс. рублей, а в дальнейшем сумма задолженности увеличилась до 20 тыс.

Отмечалось, что его долговые обязательства были переданы в коллекторское агентство, сотрудники которого требовали с него уже 100 тыс. рублей, распространяя в интернете сведения, порочащие его и его близких.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Захват заложника, совершенный с применением оружия».

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