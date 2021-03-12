СК возбудил уголовное дело после захвата заложницы в Северодвинске

Уголовное дело возбуждено после захвата заложницы в микрокредитной организации в Северодвинске, сообщает в пятницу, 12 марта, следственное управление Следственного комитета (СК) РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу (НАО).

«Следственными органами СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении ранее привлекавшегося к уголовной ответственности 54-летнего жителя города Северодвинска, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 2 ст. 206 УК РФ («Захват заложника, совершенный с применением оружия»)», — говорится в сообщении.

По версии следствия, 11 марта около 10:30 подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вооружившись обрезом охотничьего ружья, прибыл в офисное помещение микрокредитной организации на улице Ломоносова в Северодвинске. Он заблокировал входную дверь в помещение и пристегнул наручниками 21-летнюю сотрудницу организации. Мужчина требовал сообщить ее руководству о необходимости прибыть в офис. Девушке удалось нажать кнопку тревожной сигнализации.

После задержания злоумышленник признал вину и рассказал, что взял кредит в данной организации в размере 8 тыс. рублей, а в дальнейшем сумма задолженности увеличилась до 20 тыс. Отмечается, что его долговые обязательства были переданы в коллекторское агентство, сотрудники которого требовали с него уже 100 тыс. рублей, распространяя в интернете сведения, порочащие его и его близких.