Мужчина с оружием захватил офис микрозаймов в Северодвинске. Об этом 11 марта сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, инцидент произошел на улице Ломоносова.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе администрации Северодвинска, в заложники был взят один человек.

«По предварительным данным, взят в заложники человек — в районе магазина «Полярный» или в самом магазине. По району дана рекомендация образовательным учреждениям не выпускать детей на улицу, район оцеплен», — говорится в сообщении.

О требованиях мужчины не сообщается.

В октябре 2020 года неизвестный мужчина, угрожая покончить с собой в офисе «Яндекс.Такси» в Москве, потребовал позвать ему генерального директора организации. Правоохранители задержали гражданина.