Мужчина угрожал самоубийством в офисе «Яндекс.Такси» в Москве

Неизвестный мужчина, угрожая покончить с собой в офисе «Яндекс.Такси» в Москве, потребовал позвать ему генерального директора организации. Об этом сообщает РЕН ТВ в четверг, 29 октября.

По данным телеканала, правоохранители, прибывшие на место происшествия, уже задержали мужчину.

Как стало известно, его зовут Михаил П. и раньше он работал в «Яндекс.Такси», но недавно у него произошел конфликт с работодателем. По словам задержанного, ему не выплачивали заработную плату, а затем и вовсе отключили от сервиса. Сегодня в офис компании он пришел, чтобы переговорить с ее генеральным директором.

Устанавливаются все причины и обстоятельства случившегося. В ГУМВД ПО Москве подтвердили факт задержания мужчины, пишет «РИА Новости».

26 октября в подмосковном Воскресенске водителя такси избили до смерти за слишком долгий заказ в автоочереди ресторана быстрого питания. Как сообщал ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, убийство произошло в KFC.