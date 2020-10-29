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Мужчина угрожал самоубийством в офисе «Яндекс.Такси» в Москве

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Неизвестный мужчина, угрожая покончить с собой в офисе «Яндекс.Такси» в Москве, потребовал позвать ему генерального директора организации. Об этом сообщает РЕН ТВ в четверг, 29 октября.

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По данным телеканала, правоохранители, прибывшие на место происшествия, уже задержали мужчину.

Как стало известно, его зовут Михаил П. и раньше он работал в «Яндекс.Такси», но недавно у него произошел конфликт с работодателем. По словам задержанного, ему не выплачивали заработную плату, а затем и вовсе отключили от сервиса. Сегодня в офис компании он пришел, чтобы переговорить с ее генеральным директором.

Устанавливаются все причины и обстоятельства случившегося. В ГУМВД ПО Москве подтвердили факт задержания мужчины, пишет «РИА Новости».

26 октября в подмосковном Воскресенске водителя такси избили до смерти за слишком долгий заказ в автоочереди ресторана быстрого питания. Как сообщал ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, убийство произошло в KFC.

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