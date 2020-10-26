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В Подмосковье таксиста убили в очереди за фастфудом

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В подмосковном Воскресенске водителя такси избили до смерти за слишком долгий заказ в автоочереди ресторана быстрого питания. Об этом в понедельник, 26 октября, сообщили в пресс-службе ГСУ СК Московской области.

«Следователем следственного отдела по Воскресенску ГСУ СК России по Московской области задержан местный житель, подозреваемый в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть водителя такси (ч. 4 ст. 111 УК РФ)», — говорится в сообщении.

По данным следствия, 21 октября около ресторана быстрого питания подозреваемый подошел к автомобилю такси и предъявил претензии водителю за то, что тот задерживает очередь и слишком долго делает заказ. Затем подозреваемый нанес не менее трех ударов в область головы потерпевшего. От полученных травм мужчина скончался в больнице.

«После совершенного преступления подозреваемый скрылся. Однако в кратчайшее время он был установлен сотрудниками УР УМВД России по городскому округу Воскресенску, а также Воскресенской вневедомственной охраны и доставлен следователю», — добавили в ведомстве.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, убийство произошло в автоочереди в KFC. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее в понедельник сообщалось, что в Москве конфликт из-за парковки с участием таксиста закончился стрельбой.

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