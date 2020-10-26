В Москве конфликт из-за парковки с участием таксиста закончился стрельбой

Стрельба произошла в ходе конфликта из-за парковочного места в Оружейном переулке в центре Москвы. Об этом в понедельник, 26 октября, сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

По данным правоохранителей, инцидент произошел в субботу вечером. В полицию обратился водитель KIA Rio, который сообщил, что ждал клиента на указанной улице, когда с его авто поравнялась другая машина. В ней находились незнакомые ему водитель и женщина-пассажир. Последняя, опустив стекло, стала на повышенных тонах выражать свое недовольство по поводу парковки водителя корейской иномарки.

«Затем мужчина начал движение на своей служебной автомашине в сторону улицы Новослободской, где в районе дома 25 вышеуказанный мужчина-водитель выстрелил в открытое окно из предмета, похожего на пистолет», — говорится в сообщении пресс-службы.

Изначально пострадавший не придал этому значения и продолжил работать, а уже на следующий день решил обратиться в больницу. По данному факту полиция проводит проверку. По данным агентства, обстрелянный мужчина является таксистом.

10 октября в Москве водителя избили и обокрали из-за того, что он припарковал свой автомобиль у шлагбаума. Инцидент произошел у продуктового магазина на улице Новорогожской.