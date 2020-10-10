Водителя избили за парковку у шлагбаума в Москве

В Москве водителя избили из-за того, что он припарковал свой автомобиль у шлагбаума, сообщает 10 октября телеканал РЕН ТВ.

Инцидент произошел у продуктового магазина на улице Новорогожской. 25-летний молодой человек вместе со своей девушкой приехали в магазин и оставили машину у шлагбаума. Находившийся рядом мужчина спросил их, когда они уберут автомобиль, на что они ответили, что вернутся через две минуты.

Практически сразу после этого к ним подошли двое неизвестных мужчин и грубо приказали убрать машину, после чего стали избивать. В результате у него выпал из кармана телефон, пистолет и устройство для нагревания табака, а у девушки украли iPhone.

Пострадавшие обратились в полицию.

26 августа в Москве между водителем такси и пассажиром произошел конфликт, в результате которого таксист сломал мужчине ногу. Как стало известно, они поспорили, потом началась драка. Водитель избил клиента, в результате чего тот получил ряд травм. Медики диагностировали у пострадавшего множественные ссадины головы, закрытый перелом лодыжки.