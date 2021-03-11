Захвативший офис микрозаймов в Северодвинске мужчина задержан

В Северодвинске задержали мужчину, захватившего заложницу в офисе микрозаймов. Об этом в четверг, 11 марта, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Преступник сдался правоохранителям после переговоров.

О том, что вооруженный мужчина ворвался в офис микрозаймов на улице Ломоносова и взял в заложники одного человека, сообщалось ранее в этот же день. Здание и прилегающий район были оцеплены.

Предварительно известно, что 53-летний мужчина решился на противоправную деятельность после того, как его за долги начали осаждать коллекторы. Он добивался встречи с руководством офиса с требованием списать ему долг и обещал не причинять вреда сотруднице компании.