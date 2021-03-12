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Боксер Лебедев раскритиковал Уайта в преддверии боя против Поветкина

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Российский боксер Денис Лебедев 12 марта, в интервью телеканалу РЕН ТВ поделился мнением о предстоящем поединке соотечественника Александра Поветкина и британского спортсмена Диллиана Уайта.

«Как бы сейчас Уайт не кричал: «Я там размажу, я там помажу, я там это, я там то». Подумайте сами, человек был в глухом нокауте, если вы понимаете, о чем я. Ему от этого не уйти, этого не избежать. На виду он может показывать всякое. А Александр Поветкин всё показал в первом бою. Победа нокаутом любому человеку придает силу и уверенность», — сказал он.

Лебедев отметил, что несмотря на то что Поветкин оказался во время предыдущего поединка с Уайтом дважды в нокауте, ему помог победить русский дух.

«А победил русский дух, да. На протяжении существования цивилизации всех народов мы доказываем, что дух имеет важное значение. Бокс и любят поэтому. Почему супертяжелый вес является королевским дивизионом? Именно из-за этих вещей. Один удар решает все, понимаете?» — подчеркнул Лебедев.

Изначально поединок был намечен на 21 ноября прошлого года, но его перенесли на конец января 2021-го, так как у россиянина выявили коронавирус. В конце ноября спортсмен вылечился и начал тренироваться.

Первый поединок Поветкина и Уайта состоялся в августе 2020 года на арене Matchroom Fight Camp в Брентвуде (Великобритания). Россиянин отправил британца в нокаут в пятом раунде.

Предстоящий поединок между Поветкиным и Уайтом пройдет на Гибралтаре 27 марта.

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