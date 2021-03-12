Юрист назвал суммы штрафов для пользователей «ботов-пробивщиков»

«Боты-пробивщики» представляют собой агрегаторы сведений о гражданах из разных баз данных, рассказал «Известиям» зампред комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики Московского отделения Ассоциации юристов России Александр Савельев 12 марта.

Подавляющее большинство таких баз данных получено нелегальным образом. Они являются результатом утечек из организаций и госорганов. Формально это нарушение закона, которое должно влечь ответственность как для тех, кто слил такие данные, так и для тех, кто их незаконно использует, отметил юрист.

Пользователи «ботов-пробивщиков» подпадают под понятие оператора персональных данных и должны выполнять все требования законодательства в этой сфере, пояснил Александр Савельев.

Ответственность за нарушение таких требований может быть административной по ст. 13.11 КоАП РФ с наказанием до 5 тыс. рублей в отношении граждан и до 75 тыс. рублей в отношении юрлиц, сказал юрист.

«С 27 марта размеры штрафов немного увеличатся: до 6 тыс. в отношении граждан и до 100 тыс. в отношении юрлиц. При этом при повторном нарушении это может быть уже до 12 тыс. в отношении граждан и до 300 тыс. в отношении юрлиц. Что в любом случае существенно ниже, чем в США и Европе. В исключительных случаях и уголовной по ст. 137 УК РФ, хотя в отношении владельцев Telegram-ботов более вероятна квалификация ст. 183 и 272 УК РФ», — добавил Савельев.

По его словам, размер ответственности является крайне незначительным, чтобы иметь какое-либо сдерживающее значение для распространия ботов. Кроме того, на практике привлечение владельцев таких «ботов-пробивщиков» существенно затруднено в силу сложностей установления их личности и возможном их физическом присутствии за пределами России. Кроме того, государство не слишком заинтересовано в поиске пользователей и владельцев ботов из-за отсутствия квалифицированных кадров и сложностей оперативно-розыскных мероприятий, полагает специалист.

«При наличии особого желания и установки у государства есть возможность привлекать к ответственности отдельно взятых пользователей по тем цифровым следам, которые они оставляют, в частности, оплата за услуги, привязка аккаунта в Telegram к телефону. Но трудозатратность таких мероприятий, а также массовый характер использования таких сервисов не способны создать достаточных условий для последовательной деятельности правоохранительных органов по пресечению таких действий», — заявил Александр Савельев.

Максимум на что можно рассчитывать со стороны властей — это показательные акции и избирательное правоприменение в отношении «особо интересных» лиц, считает зампред комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики Московского отделения Ассоциации юристов России.

«Повышением ответственности в данном случае ситуацию не решить, так как не работает принцип неотвратимости наказания. Проблема носит сложный и комплексный характер и вряд ли будет иметь какой-либо шанс на успех, если не прекратятся утечки баз данных, которые агрегируют «боты-пробивщики», — заключил специалист.

Ранее 12 марта СМИ сообщили о том, что администрация Telegram заблокировала несколько популярных ботов, позволявших пользователю мессенджера получить информацию практически о любом человеке по запросу. Речь идет о ботах «Глаз Бога», Smart Search Bot, «Архангел» и Mail Search Bot, пишет издание «Взгляд».

Ранее, 9 марта, стало известно, что Роскомнадзор направил администрации Telegram требование заблокировать боты, собирающих и распространяющих персональные данные россиян. Роскомнадзор счел деятельность ботов незаконной, а для поиска владельцев обратился в правоохранительные органы.

В свою очередь, член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин заявил 9 марта, что боты, которые собирают и распространяют персональные данные россиян, должны прекратить свое существование.