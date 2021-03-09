РКН потребовал от Telegram заблокировать собирающих данные ботов

Роскомнадзор (РКН) направил администрации Telegram требование заблокировать ботов, собирающих и распространяющих персональные данные россиян. Об этом 9 марта сообщает «Коммерсант» со ссылкой на ведомство.

Роскомнадзор счел деятельность ботов (роботов со встроенным поисковым механизмом — Ред.) незаконной, а для поиска владельцев обратился в правоохранительные органы.

Как отметили эксперты, в Telegram уже распространено несколько десятков подобных сервисов, которые принимают плату за свои услуги через агрегаторы платежей. Боты, в свою очередь, собирали информацию из открытых баз данных и консолидировали ее.

Партнер юридической компании A.T. Legal Александр Павловский заявил, что если боты получают информацию о людях из закрытых источников и без их согласия, администраторов можно привлечь к административной или даже уголовной ответственности.

По мнению управляющего партнера Hogan Lovells CIS Натальи Гуляевой, штраф в размере 6 тыс. рублей за нарушение правил обработки персональных данных не испугает сервисы. Снизить их популярность, по ее словам, способно формирование механизма уголовной ответственности за такую деятельность.

В Telegram на запрос издания пока не ответили.

Ранее, 2 марта, сообщалось о том, что мошенники начали собирать информацию для шантажа из Telegram-ботов.

Мошенники, несмотря на то что в бесплатной версии бота часть «утекшего» пароля скрыта, используют эти данные для шантажирования пользователей по электронной почте. В обмен на сохранение конфиденциальности информации жертвам предлагают заплатить. Злоумышленники также могут представляться службой безопасности сервиса, предложив сменить пароль, якобы оказавшийся в открытом доступе, предупредили эксперты.