В Госдуме заявили о необходимости блокировки собирающих данные ботов

Боты (роботы со встроенным поисковым механизмом. — Ред.), которые собирают и распространяют персональные данные россиян, должны прекратить свое существование. Об этом во вторник, 9 марта, заявил «Известиям» член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин.

Он отметил, что практика торговли персональными данными граждан с 1 марта 2021 года в России незаконна, как и сбор и обработка таких сведений без согласия их владельцев.

«Если раньше работа «ботов для пробива» находилась в серой юридической зоне, то сейчас окончательно перешла в черную. Не существует законных механизмов легализовать подобный бизнес, и его владельцы прекрасно об этом знают. Конечно, такие боты должны прекратить существование. И никаких дополнительных законов для этого принимать не надо. Но в данном случае всё упирается в позицию владельцев платформы — мессенджера Telegram», ― сказал он.

Также депутат отметил, что в компании «традиционно очень неохотно» идут на сотрудничество с государственной властью и правоохранительными органами. Результат этого, по его мнению, очевиден: в мессенджере сконцентрировались чаты наркоторговцев, информационных пиратов и торговцев персональными данными.

Помимо этого, Горелкин указал на то, что основатель Telegram Павел Дуров в свое время обещал, что будет бороться с незаконными каналами и чатами, но это обещание, согласно словам депутата, пока воплощено в реальности очень слабо.

«В таком случае необходимо воздействовать на мессенджер законными способами: для начала штрафами», ― добавил Горелкин.

Ранее в этот день стало известно, что Роскомнадзор направил администрации Telegram требование заблокировать ботов, собирающих и распространяющих персональные данные россиян. Роскомнадзор счел деятельность ботов незаконной, а для поиска владельцев обратился в правоохранительные органы