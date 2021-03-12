Открытое горение в жилом доме в Анапе ликвидировано

Пожарные ликвидировали открытое горение в жилом многоквартирном доме в Анапе. Об этом 12 марта сообщили в ГУ МЧС России по Краснодарском краю.

«В 09:50 объявлена ликвидация открытого горения на площади 3150 кв. м», — информирует ведомство.

Ранее сообщалось, что мансардный этаж жилого дома на Лазурной улице в Анапе полностью поврежден пожаром. Пострадали 24 квартиры.

Сообщение о пожаре в восьмиэтажном жилом доме поступило в 4:19 мск. Возгорание произошло на мансардном этаже дома. Пожар локализовали в 8:50 на площади 3150 кв. м.

Были эвакуированы 300 жильцов. Информация о пострадавших не поступала.

В ликвидации пожара были привлечены от Единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС 130 человек и 34 единицы техники, в том числе от МЧС России 95 человек и 23 единицы техники.

Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил держать ситуацию на контроле мэру города Василию Швецу и пообещал помочь нуждающимся с временным расселением. Эвакуированных направили во временные пункты размещения, для расселения подготовили гостиницу.