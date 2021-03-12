Мансардный этаж жилого дома в Анапе выгорел полностью

Мансардный этаж жилого дома на Лазурной улице в Анапе полностью поврежден пожаром, сообщили 12 марта в городской мэрии.

«Поврежден весь восьмой этаж — 24 квартиры. Это крыша и мансарда», — сообщили в пресс-службе администрации.

Ранее, 12 марта, стало известно, что в Анапе загорелся восьмиэтажный жилой дом. Сообщение о пожаре поступило в 4:19 мск. Возгорание произошло на мансардном этаже дома. Пожар локализовали в 8:50 на площади 3150 кв. м.

Были эвакуированы 300 жильцов. Информация о наличии пострадавших не поступала.

В ликвидации пожара были привлечены от Единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС 130 человек и 34 единицы техники, в том числе от МЧС России 95 человек и 23 единицы техники.

Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил держать ситуацию на контроле мэру города Василию Швецу и пообещал помочь нуждающимся с временным расселением. Эвакуированных направили во временные пункты размещения, для расселения подготовили гостиницу.

Ранее, 10 марта, сообщалось, что при пожаре в жилом доме в Краснодарском крае погибли женщина и двое детей. Один человек пострадал: мужчину с ожогами различной степени тяжести госпитализировали. По факту пожара возбуждено уголовное дело.