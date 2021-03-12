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Пожар в Анапе локализован на площади 3150 кв. м

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Пожар в жилом доме в Анапе локализован на площади 3150 кв. м, сообщили 12 марта в пресс-службе МЧС России.

«В 8:50 пожар в Анапе локализован на площади 3150 кв. м», — говорится в сообщении.

Как сообщил начальник отдела мониторинга и прогнозирования ГКУ Краснодарского края «Территориальный центр мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» Александр Колесник, в тушении мешает усилившийся ветер, от чего ранг пожара был повышен.

Ранее стало известно, что в Анапе загорелся восьмиэтажный жилой дом. Сообщение о пожаре поступило в 4:19 мск. Возгорание произошло на мансардном этаже многоэтажного жилого дома на Лазурной улице.

Были эвакуированы 300 жильцов. Информации о наличии пострадавших при пожаре не поступало.

В ликвидации пожара были привлечены от Единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС 130 человека и 34 единицы техники, в том числе от МЧС России 95 человек и 23 единицы техники.

Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил держать ситуацию на контроле мэру города Василию Швецу и пообещал помочь нуждающимся с временным расселением. Эвакуированных направляют во временные пункты размещения, для расселения подготовлена гостиница.

Ранее, 11 марта, сообщалось о пожаре в Оранском Богородицком мужском монастыре в Нижегородской области.

По данным пресс-службы регионального ГУ МЧС, в результате пожара погибших и пострадавших не было, однако не удалось спасти лошадей из конюшни монастыря.

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