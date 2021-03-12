Власти заявили об отсутствии пострадавших после пожара в Анапе

Никто не пострадал в результате пожара в восьмиэтажном доме в Анапе, сообщил в пятницу, 12 марта, первый заместитель министра гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края Ярослав Городецкий.

«Пострадавших нет», — приводит ТАСС его слова.

Как отмечает губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, спасатели эвакуировали из дома 300 человек.

Ранее стало известно, что в Анапе загорелся восьмиэтажный жилой дом.

В ликвидации пожара от Единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС были задействованы 130 человек, 34 единицы техники.

9 марта в результате пожара в Краснодарском крае погибли женщина и двое детей. Возгорание возникло в квартире двухэтажного жилого дома в хуторе Северин в Тбилисском районе края.