В Анапе загорелся восьмиэтажный жилой дом. Об этом в пятницу, 12 марта, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

По информации ведомства, пожар произошел в доме на улице Лазурная, площадь составляет 1500 кв. метров. Спасатели эвакуируют жителей дома. Пункты временного размещения людей уже подготовлены.

В настоящее время существует угроза распространения огня. На месте работают пожарные.

В ликвидации пожара от Единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС задействованы 130 человек, 34 единицы техники.

9 марта в результате пожара в Краснодарском крае погибли женщина и двое детей. Возгорание возникло в квартире двухэтажного жилого дома в хуторе Северин в Тбилисском районе края.