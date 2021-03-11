Организаторы «Евровидения» потребовали от Белоруссии заменить песню

Европейский вещательный союз (EBU) принял решение о недопуске к участию в международном песенном конкурсе «Евровидение» композиции «Я научу тебя» представляющей Белоруссию группы «Галасы ЗМеста» в ее нынешнем виде. Об этом сказано в заявлении, опубликованном 11 марта в Twitter союза.

В сообщении сказано, что в рамках процедуры проверки, которая проводится для всех песен, представленных на конкурс «Евровидение», EBU изучил песню белорусской группы , чтобы убедиться, что она соответствует правилам конкурса.

«Был сделан вывод, что песня ставит под сомнение неполитический характер конкурса», – заявили организаторы.

Уточняется, что EBU направил БТРК, который отвечает за участие Белоруссии в «Евровидении», обращение, в котором сообщает, что песня в ее нынешнем виде не может принимать участие в конкурсе. Организаторы попросили их предпринять необходимые шаги для того, чтобы изменить песню или представить новую композицию, соответствующую правилам ESC.

Невыполнение этого требования может привести к дисквалификации из конкурса этого года», – отметили организаторы.

Конкурс «Евровидение», отмененный в 2020 году из-за пандемии, пройдет 18-22 мая на арене Ahoy в Роттердаме с участием исполнителей из 41 государств.

Белоруссию на «Евровидении-2021» должна представить группа «Галасы ЗМеста». Ранее коллектив презентовал ряд сатирических песен, в том числе – про лидеров белорусской оппозиции Светлану Тихановскую, Марию Колесникову и Павла Латушко.

Россию на песенном конкурсе представит певица Manizha, которая исполнит композицию Russian Woman. По словам артистки, ее композиция посвящена трансформации самоощущения женщины в России в течение нескольких столетий.