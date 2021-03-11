Расходы россиян в мартовские праздники выросли почти в полтора раза

Общие затраты россиян в мартовские праздники в 2021 году выросли на 43% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а средний чек ― на 18%, при этом расходы текущего года превысили показатели допандемийного 2019 года на 68%. Об этом свидетельствуют данные торговых оборотов в эквайринговой сети ПСБ, которые есть в распоряжении «Известий» 11 марта.

Подчеркивается, что такие показатели свидетельствуют о позитивной тенденции в обществе и желании «наверстать упущенное в коронавирусный год». Кроме того, в праздничные дни граждане страны увеличили расходы на театры, кино, клубы и другие досуговые заведения в 3,5 раза по сравнению с прошлым годом, а средний чек ― на 37%.

«Траты россиян в праздничные дни отражают их желание наполнить новыми впечатлениями те сферы жизни, которые были особенно подвержены коронавирусным ограничениям, материальные же приобретения в основном носили практический и рациональный смысл. В целом статистика нашей эквайринговой сети говорит о позитивных тенденциях в расходах россиян и восстановлении допандемийного спроса на товары и услуги», ― заявил директор департамента эквайринга ПСБ Никита Хомутов.

В ПСБ отметили, что топ-3 праздничных трат не меняется на протяжении нескольких лет: россияне в качестве подарков для женщин традиционно отдают предпочтение походам в рестораны, покупке одежды и цветов. Однако не первый год сохраняется тенденция к снижению трат на последнее: доля цветов в общем обороте незначительно, но стабильно сокращается с 2019 года ― в среднем на 0,5%, но всё еще удерживает свое место в тройке подарков-лидеров.

При этом на цветы в этом году клиенты всё же тратились с большей охотой, чем на открытки, подарки и сувениры. Так, обороты в цветочных магазинах, подключенных к эквайринговой сети ПСБ, выросли на 29% при одновременном увеличении среднего чека на 10%, тогда как в магазинах с открытками, подарками и сувенирами клиенты в среднем готовы были потратить даже меньше, чем годом ранее, ― на 15%.

Также указывается, что наибольшая часть расходов пришлась на одежду и обувь: на нее было потрачено в 2,5 раза больше, чем в 2020 году, а средний чек увеличился на 34%. Другой востребованной категорией стали кафе и рестораны ― траты на них выросли в полтора раза, а средний чек ― на 17%.

Расходы в магазинах косметики на фоне ограничений и удаленного формата работы практически не изменились по сравнению с прошлым годом, как и размер среднего чека, который уменьшился на 8% к 2020 году. Также из года в год постоянны и расходы на салоны красоты и спа-процедуры ― рост оборотов в этой категории составил 17% при увеличении среднего чека на 6% к уровню 2020 года.

При этом ПСБ зафиксировал стабильный рост расходов в магазинах часов и ювелирных украшений в женский праздник ― на 31% по отношению к 2020 году при росте среднего чека на 25%. Расходы на подарки, приобретенные в магазинах бытовой техники и электроники, выросли на 10%, клиенты увеличили средние расходы на 60% по сравнению с прошлым годом.

Ранее в этот день сообщалось, что, согласно исследованию IT-компании «Эвотор», чаще всего на 23 февраля дарят носки, а на 8 Марта — цветы. На втором месте по популярности среди подарков женщинам ювелирные украшения — число покупок выросло перед праздником в 2,2 раза. Средний чек покупки ювелирных изделий составил 15 308 рублей.

5 марта стало известно, что почти половина российских мужчин готова тратить на подарки в Международный женский день около 10 тыс. рублей. По результатам исследования онлайн-платформы Webbankir, доля таковых составила 45,4% респондентов. При этом, как отметили мужчины, они дарят подарки не только близким, но и коллегам.