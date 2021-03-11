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Эксперты назвали самые популярные у россиян подарки к 8 Марта и 23 февраля

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Чаще всего 23 февраля мужчинам дарят носки, а женщинам 8 Марта — цветы. Об этом говорится в исследовании IT-компании «Эвотор», проведенном на основании чеков россиян за неделю до каждого праздника. Релиз поступил в распоряжение «Известий» 11 марта.

Сильный фол: каждый третий мужчина никого не поздравит с 8 Марта
Цветов перед праздником купили на 22% меньше, чем годом раньше, а самым популярным подарком стал робот-пылесос

По данным аналитиков компании, среди подарков мужчинам ко Дню защитника Отечества лидируют носки — число покупок мужских носков выросло перед праздником в 1,5 раза. Средний чек на носки оказался на 8% меньше, чем неделей ранее, — 757 рублей.

Среднее число покупок в цветочных магазинах со 2 по 8 марта увеличилось в 3,9 раза по сравнению с предыдущей неделей — в среднем стоимость букета составила 2630 рублей, то есть на 52% больше, чем неделей ранее.

На втором месте по популярности среди подарков женщинам ювелирные украшения — число покупок выросло перед праздником в 2,2 раза. Средний чек покупки ювелирных изделий составил 15 308 рублей.

Число покупок в магазинах нижнего белья на неделе со 2 по 8 марта выросло на 66% — средний чек составил 1467 рублей. Кондитерские изделия на 8 Марта, как следует из данных онлайн-касс «Эвотор», дарят нечасто — рост числа их покупок увеличилось всего на 25%. Средний чек покупки сладостей составил 782 рубля.

Ранее, 5 марта, стало известно, что почти половина российских мужчин готова тратить на подарки в Международный женский день около 10 тыс. рублей.

По результатам исследования онлайн-платформы Webbankir, доля таковых составила 45,4% респондентов. При этом, как отметили мужчины, они дарят подарки не только близким, но и коллегам.

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