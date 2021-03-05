Россияне назвали сумму трат на подарки женщинам 8 марта

В России почти половина мужчин готова потратить на подарки в Международный женский день около 10 тысяч рублей. Об этом говорится в исследовании онлайн-платформы Webbankir.

В исследовании, которое проводилось в феврале текущего года, приняло участие 1600 человек. Выяснилось, что 45,4% респондентов готовы потратить на подарки женщинам до 10 тысяч рублей и более.

«Из них 9,2% готовы порадовать любимых женщин презентами в пределах 20 тысяч рублей, а 11,8% — расщедрятся более чем на 20 тысяч. Подарки на сумму до 1 тысячи рублей собираются приобрести 10% мужчин», — пишет «РИА Новости» в пятницу, 5 марта.

Отмечается, что 51,4% мужчин дарят подарки не только близким, но и коллегам, 40,9% радуют подарками только членов семьи, а 3,2% — только коллег с работы.

В то же время 86,5% россиянок подтвердили факт получения подарков на 8 марта, причем 63% получают подарки как от коллег, так и от членов семьи, 16,6% — только дома, 6,4% — только на работе.

Ранее в пятницу эксперты по этикету рассказали, как правильно подобрать праздничный букет женщине в зависимости от ее возраста.

Так, юным девушкам следует дарить букеты пастельных тонов, например, кустовые розы или нарциссы, а дамам постарше — в более ярких или темных насыщенных тонах. При этом женщинам пожилого возраста бестактно дарить гвоздики, так как такие цветы носят на кладбище, митинги и демонстрации