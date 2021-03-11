Украину предупредили о «двойном ударе» по экономике

Директор киевского Института развития экономики Украины Александр Гончаров сообщил, что страна погашает не только собственные долги, но и расплачивается за займы, которые по какой-либо причине ей не дали. По его словам, Киев выплачивает неустойку Международному валютному фонду (МВФ) за невыбранные транши.

«Многие государства не погашают долги, а занимаются реструктуризацией. Было бы неплохо, если бы и Украина обслуживала только проценты», — написал Гончаров в Facebook в среду, 10 марта.

Однако по условиям кредитной программы с фондом заемщик — Украина — платит кроме процентов за полученные транши также комиссию за неполученные, указал эксперт.

Он отметил, что в феврале текущего года сумма выплат МВФ составила более $213 млн при ставке по кредиту от организации в 2,63% годовых. Эксперт подчеркнул, что аналогичный показатель для евробондов равнялся 7,2%.

Гончаров уверен в том, что Украину в ближайшее время ждет скачок процентных ставок на межбанке и удорожание кредитов. Ключевая ставка, напомнил он, уже была поднята до 6,5% из-за инфляции, что, по его мнению, приведет к снижению ликвидности украинской гривны.

К этому добавятся снижение количества инвестиций и отток капитала.

«Будет нанесен двойной удар по украинской экономике, по инвестиционной активности и по банковской системе», — заключил он.

Ранее в этот день бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что украинская экономика за последние несколько лет откатилась на 20 лет назад и восстановить ее уже невозможно. По его словам, даже если украинский ВВП начнет расти на 10% в год, то до уровня 2013 года экономике всё равно придется восстанавливаться не менее 10 лет.

13 февраля экономист, глава Жилищного союза Украины Александр Скубченко заявил, что открытие экономики страны для Международного валютного фонда и стран Запада приведет страну к краху ее промышленности.

Эксперт провел аналогию с сотрудничеством Монголии с МВФ в 1991 году. По словам Скубченко, эта страна успешно отстраивала собственную промышленность и развивала экономическую систему, однако решение «впустить» к себе фонд и открыть для него свой рынок привело к деградации промышленного сектора.