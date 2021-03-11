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Экс-депутат Рады заявил о невозможности восстановить экономику Украины

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Украинская экономика за последние несколько лет откатилась на 20 лет назад и восстановить ее уже невозможно. Такое мнение выразил в эфире телеканала «Наш» бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев.

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По его словам, даже если украинский ВВП начнет расти на 10% в год, то до уровня 2013 года экономике все равно придется восстанавливаться не менее десяти лет.

При этом если государство займется восстановлением промышленности, то столкнется с отсутствием трудовых кадров, так как многие специалисты уехали работать в Италию, Венгрию и Польшу.

Также Мураев подчеркнул, что вернуться к былому благополучию Украине не помогут ни прекращение конфликта на Донбассе, ни восстановление отношений с Россией. Бывший депутат считает, что страну в любом случае придется восстанавливать с нуля.

10 марта специалисты Института географии НАН Украины сообщили, что украинским почвам, которые считаются главным национальным достоянием страны, угрожает деградация в связи с длительной безответственной эксплуатации сельхозпроизводителями.

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