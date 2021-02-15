Украинский экономист предрек стране «пастушье» будущее

Открытие экономики Украины для МВФ и стран Запада приведет страну к краху ее промышленности. Такое мнение 13 февраля высказал экономист, глава Жилищного союза Украины Александр Скубченко.

Эксперт провел аналогию с сотрудничеством Монголии с МВФ в 1991 году. По словам Скубченко, эта страна успешно отстраивала собственную промышленность и развивала экономическую систему, однако решение «впустить» к себе фонд и открыть для него свой рынок привело к деградации промышленного сектора.

«Всего за десятилетие Монголия деградировала с промышленной страны до уровня пастушеской. Впрочем, опыт любой страны, в которую хозяйски входил МВФ, говорит о том же», — отметил экономист.

Он также обратил внимание на то, что Украина следует по тому же пути, что и Монголия в указанный период, минимизируя роль государства, распродавая активы и выполнения прочие требования МВФ.

«Вот сейчас уже и (исполняющий обязанности министра энергетики Юрий) Витренко, ссылаясь на Адама Смита, заявил, что урановый ГОК надо закрыть, а заниматься можно и сельским хозяйством», — указал Скубченко.

Специалист объяснил, что для накопления богатства Киеву нужно копировать действия богатых стран периода, когда они развивались, а не следовать их указаниям. В этой связи экономист призвал развивать обрабатывающую промышленность, которая позволяет защищать свой рынок и конкурировать за нишу на внешних рынках.

«У нас же — ровно наоборот: от емких и традиционных рынков России и стран СНГ мы отказались, иным внешним рынкам мы не нужны, а свои рынки мы открыли для развитой и сильной промышленности Запада, убивая при этом свою, угробленную, слабую и неконкурентную», — добавил эксперт.

13 февраля стало известно, что миссия МВФ закончила работу на Украине без результата, отметив, что для завершения первого пересмотра программы необходим больший прогресс.

Ранее, 6 января, сообщалось, что Украина должна вернуть МВФ около $1,7 млрд долгов. Согласно графику, в 2022 году она должна заплатить фонду еще $2,4 млрд.

В декабре 2020 года миссия МВФ начала работу по пересмотру программы stand-by. Национальный банк Украины отмечал прогресс в переговорах с миссией МВФ, высоко оценивал шансы по ее пересмотру.

В июне совет управляющих МВФ утвердил новую программу поддержки Украины на полтора года общим объемом $5 млрд. Страна уже получила первый транш в $2,1 млрд. Согласно меморандуму, ожидалось, что после выделения этих денег и утверждения программы должны последовать перечисления оставшейся суммы в четыре приема, примерно по $700 млн, два из них предполагались в июне и сентябре, оставшиеся — по результатам двух обзоров в 2021 году.