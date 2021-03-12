Весенний марафон: чего ждать от новой дуэли Большунова и Клебо

Финальный этап Кубка мира по лыжным гонкам неожиданно получил очень крутую интригу. Еще совсем недавно казалось, что все соберутся в красивом швейцарском Энгадине, где свои «Большие хрустальные глобусы» получат Александр Большунов и Джессика Диггинс (оба досрочно выиграли титулы). Но всё изменил скандальный финиш в марафоне на чемпионате мира в Оберстдорфе, где произошло уже знаменитое столкновение двух лучших лыжников мира — Большунова и Йоханнеса Клебо. В Швейцарии они вновь сойдутся лицом к лицу на дистанции 50 км. После всех разборок последней недели внимание к этой гонке в России и Норвегии будет чуть ли не больше, чем к стартам ЧМ.

Новая версия дуэли

В отличие от Оберстдорфа, где лучшие лыжники планеты соревновались в жаркую погоду (порой доходило до +15), в Энгадине минусовая температура, а значит, лыжня находится почти в идеальном состоянии. Так что в субботу и воскресенье ничего не помешает заявившимся участникам показать свой максимум.

Понятно, что в приоритете у болельщиков мужской марафон на 50 км, который состоится в воскресенье, 14 марта. Многолетняя дуэль Александра Большунова и Йоханнеса Клебо получила несколько новых поворотов. Во-первых, столкновение на последних метрах марафона на ЧМ стоило золота в самой престижной гонке обоим топ-лыжникам (несмотря на дисквалификацию Клебо, высшая медаль досталась шедшему третьим Эмилю Иверсену). Во-вторых, Клебо, который всегда считался гениальным спринтером, доказал, что способен биться с Большуновым и на длинной дистанции (до ЧМ-2021 он ни разу не поднимался выше 15-го места на полтиннике). В-третьих, норвежец отказался от апелляции на свою дисквалификацию и даже принес извинения нашему лыжнику за неприятный инцидент.

— От соперничества Большунова и Клебо жду только яркой борьбы, — признался «Известиям» олимпийский чемпион Евгений Дементьев. — Александру для самоуспокоения важно выиграть у Клебо в марафоне. Он всё для этого сделает. Клебо будет готовиться к этому сражению ничуть не меньше, чем Большунов. То, что Йоханнес отказался от апелляции, — благородный поступок. Но будем честны, апеллировать там тоже особо нечего. Смысла продолжать эти подводные бои нет. Это уже вошло в историю. Пусть лучше проявляют эту борьбу на лыжне.

Призер ЧМ-2017 Наталья Матвеева считает, что уровень соперничества Большунова и Клебо может быть ниже, чем неделю назад в Германии.

— Сейчас у ребят может наступить спад, поскольку чемпионат мира уже прошел, — отметила в беседе с «Известиями» Наталья Матвеева. — Многих спортсменов старались выводить на пик формы именно к ЧМ. Но всё равно будет очень любопытно посмотреть за их соперничеством. Уверена, что трансляция мужского марафона в Энгадине будет иметь очень солидный телевизионный рейтинг. Решение Клебо отозвать апелляцию? Это правильно. Ему надо сосредоточиться на последних гонках. Он не хочет в этом копаться. Каждая команда трактует этот финиш в свою пользу. Смысла кого-то переубеждать сейчас уже нет.

А вот чемпиона мира в марафоне Эмиля Иверсена в Швейцарии не будет. Он уже дома. И понять его можно: шансов победить, когда ожидается такая сумасшедшая битва гигантов, практически никаких. Так зачем портить себе настроение?

Помимо Большунова этот этап будет важен еще и для Андрея Ларькова. Двукратный призер Олимпийских игр – 2018 долго восстанавливался после перенесенного коронавируса и даже не смог попасть в заявку сборной на ЧМ-2021.

— Не думайте, что если спортсмен не попал на ЧМ, то мы ставим на нем крест. Андрей останется в команде и в следующем году будет готовиться к Олимпиаде, — подчеркнула в разговоре с «Известиями» президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

Удержать второе место

Женская сборная России едет в Швейцарию в оптимальном составе. Юлии Ступак важно отстоять второе место в общем зачете Кубка мира. Татьяна Сорина еще может переместиться на четвертое место, которое сейчас занимает шведка Эбба Андерсон (спортсменок разделяет 14 баллов). Способна проявить себя в масс-старте и гонке преследования и Наталья Непряева. Да, этот сезон у представительницы Твери не задался, но поставить в нем яркую точку ей вполне по силам.

— От девушек в первую очередь жду медалей, — продолжила Наталья Матвеева. — Пора уже показать себя в индивидуальной гонке. На чемпионате мира не получилось, но сейчас есть шанс проявить себя в конце сезона. Понятно, что после чемпионата мира девочки вымотаны. Но точно знаю, что они хотят выступить достойно. Так что ожидания самые позитивные.

Евгений Дементьев считает, что за неделю после ЧМ все спортсменки успели восстановиться и вполне могут проявить себя в Энгадине.

— Я думаю, у девушек есть реальные шансы в борьбе за медали в обеих гонках, — подчеркнул эксперт. — Мы увидим, как девчонки раскрепостились. Они поняли, что могут бороться с лидерами. Наши девушки сами являются лидерами. После чемпионата мира все будут уставшими. Была неделя отдыха, надеюсь, все наши спортсмены провели ее с умом, в том числе и девочки. Ждем классных стартов.

Финал Кубка мира в Энгадине (Швейцария)

13 марта, суббота

13:40 Мужчины. Масс-старт, 15 км (К)

17:30 Женщины. Масс-старт, 10 км (К)

14 марта, воскресенье

10:15 Женщины. Гонка преследования, 30 км (С)

12:35 Мужчины. Гонка преследования, 50 км (С)