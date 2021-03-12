Доход на месте: как «Тинькофф» заработал 44 млрд рублей в год пандемии

«Тинькофф» удалось нарастить чистую прибыль по итогам коронакризисного 2020 года на 22%, до 44,2 млрд рублей, следует из отчетности банка по МСФО, с которой ознакомились «Известия». Кредитная организация избежала рыночного тренда на сокращение прибыли (показатель «Сбера» снизился на 10%, ВТБ — на 63%, «Открытия» — на 17%) за счет увеличения клиентской базы и развития небанковского направления бизнеса. Тем не менее для инвестиций в дальнейшее развитие группа решила отказаться от выплаты дивидендов в 2021 году.

На волне роста

В 2020 году общая выручка TCS Group (владеет банком, страховой и брокером под брендом «Тинькофф») выросла на 21% и составила 195,8 млрд рублей. Чистая прибыль группы в год пандемии коронавируса увеличилась до 44,2 млрд рублей, что на 22% выше результата прошлого года (36,1 млрд рублей). Такие данные содержатся в отчетности «Тинькофф» по МСФО, с которой ознакомились «Известия».

Другие крупные банки, которые уже опубликовали финансовые результаты по международным стандартам, в 2020-м не смогли улучшить показатели по сравнению с 2019 годом. «Сбер» сократил чистую прибыль на 10%, до 760,3 млрд рублей, ВТБ — на 63%, до 75,3 млрд рублей, «Открытие» — на 17%, до 43,4 млрд рублей, следует из отчетностей кредитных организаций.

Газпромбанк, РСХБ, Альфа-банк, МКБ, Райффайзенбанк и «Юникредит», которые также входят в топ-10 российских банков по активам, пока не отчитались о финансовых результатах. Чистая прибыль Совкомбанка выросла на 25%, до 39,2 млрд рублей.

В 2020 году «Тинькофф» получил рекордную прибыль, подчеркнул председатель правления банка Оливер Хьюз на конференц-звонке, посвященном финансовым результатам. Он отметил, что финансовая организация быстро адаптировалась к изменениям потребительских предпочтений.

— Нам удалось сохранить высокие темпы роста: общее число клиентов за год выросло с 10,2 млн до 13,3 млн человек. «Тинькофф» укрепил свои позиции в качестве третьего крупнейшего банка страны по количеству активных клиентов. Это вселяет в нас уверенность, что в течение следующих трех лет наша клиентская база превысит 20 млн человек, — заявил Оливер Хьюз.

Он добавил, что среднее число продуктов на одного пользователя увеличилось с 1,3 в конце 2019 года до 1,4 в конце 2020-го.

В отчетности по итогам 2020 года кредитная организация впервые раскрыла данные о финансовых результатах каждого из сегментов бизнеса. Ранее в начале марта доходность по отдельным направлениям также впервые опубликовал Сбербанк.

Прибыль до налогообложения по кредитному бизнесу TCS Group в 2020 году сократилась с 37,5 млрд рублей до 35,7 млрд рублей, следует из отчетности. В то же время рост показали остальные сегменты. На дебетовых картах банк заработал 1,5 млрд рублей (в 2019-м был убыток в 400 млн рублей), на инвестиционном бизнесе — 1,4 млрд рублей (убыток в 2019 году составлял 770 млн). Страхование принесло кредитной организации 10,7 млрд рублей, обслуживание МСП — 5,6 млрд рублей, эквайринг — 2,3 млрд рублей.

Единственный сегмент бизнеса группы, оказавшийся в убытке в 2020 году, — виртуальный сотовый оператор «Тинькофф Мобайл». Его результат составил минус 980 млн рублей. В целом доля прибыли от некредитного бизнеса TCS Group в 2020 году достигла 37%.

По итогам прошлого года банк выплатит дивиденды в размере $0,24 на одну акцию или ГДР (долговую расписку), объявил Оливер Хьюз. Однако он заявил, что группа приостанавливает выплаты дивидендов до конца 2021 года, чтобы аккумулировать капитал для активного развития бизнеса, в том числе — за счет сделок M&A. Акции «Тинькофф» отреагировали на это заявление падением на 3%, с 3,8 тыс. до 3,68 тыс. рублей, следует из данных торгов на Мосбирже. К 17:00 мск цена за одну ценную бумагу повысилась до 3,76 тыс. рублей.

Прибыль в онлайне

Общие итоги работы банковского сектора России в 2020 году показали хорошие результаты: прибыль сектора составила 1,6 трлн рублей (рост на 6% к уровню 2019 года), хотя ожидалось снижение показателя вследствие пандемии, напомнил аналитик «Альфа-Капитал» Денис Бадьянов. Он отметил, что на фоне ограничений из-за коронавируса выиграли наиболее технологичные сектора и компании, построившие свой бизнес на онлайн-обслуживании. К таким организациям и относится «Тинькофф». Онлайн-сектор — как продажи, так и услуги — вырос в 2020 году в несколько раз, подчеркнул эксперт.

Значительная разница показателей прибыли TCS Group и других крупнейших игроков банковского сектора России объясняется разной бизнес-моделью и в том числе подходом к формированию резервов под вероятные убытки, пояснил директор по стратегии «Финам» Ярослав Кабаков. Он привел пример: у Сбербанка резервы в пик «коронакризиса» 2020 года были в три раза больше по объему, чем у «Тинькофф».

— Также благотворно на бизнес группы повлияла ситуация со снижением ключевой ставки, а значит, и сокращением стоимости фондирования. Более агрессивное развитие TCS Group в период низких процентных ставок может существенно замедлиться при ужесточении денежно-кредитной политики. Отказ в выплате дивидендов в будущих периодах — явное тому свидетельство, — считает Ярослав Кабаков.

Экосистема банка начинает набирать обороты, поэтому доходы от некредитного бизнеса и их доля среди всех финансовых результатов будут только расти, ожидает эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский. По его прогнозам, наиболее перспективные направления развития банка — инвестиционное («Тинькофф» обслуживает более 1,25 млн активных частных трейдеров), а также — ипотечное. Пока жилищное кредитование не входит в линейку продуктов организации, но Оливер Хьюз допустил, что в ближайшее время банк может выйти на этот рынок.

Перспективы развития видятся также в расширении линейки подписок на использование сервисов экосистемы, заявил Алексей Кричевский, отметив, что за первые два месяца работы тарифа «Тинькофф PRO» на него перешло более 150 тыс. клиентов. По ожиданиям эксперта, планы по росту клиентской базы до 20 млн в ближайшие три года вполне реальны.

— На фоне высоких результатов банка убытки «Тинькофф Мобайл» кажутся несущественными: в сегменте сотовой связи высокая конкуренция как со стороны операторов, так и со стороны других банков. Стратегически развитие своего оператора — логичное решение на фоне активного инвестирования кредитных организаций в развитие экосистем, — считает исполнительный директор департамента рынка капиталов инвесткомпании «Универ Капитал» Артем Тузов.

По его словам, инвестиции в развитие небанковских сервисов стали одной из причин отказа от выплаты дивидендов. Впрочем, эксперт отметил, что акции компании отреагировали снижением на эту новость лишь в краткосрочной перспективе. Коррекция и рост могут произойти в ближайшее время.