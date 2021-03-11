Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Политика
Путин объяснил санкции против России самим фактом ее существования
Мир
Принц Уильям отреагировал на скандальное интервью Меган Маркл
Мир
Еще три страны приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca
Общество
Омбудсмен Москвы поддержала идею рабочей четырехдневки для женщин
Мир
ООН зафиксировала проявление вражды к нацменьшинствам на Украине
Мир
Намибия стала 50-й одобрившей «Спутник V» страной
Наука
Экипаж МКС завершил ремонт российского модуля «Звезда»
Мир
Порошенко потребовал от ВЭФа исправить «ошибку» о княгине Ольге
Общество
Министр культуры Крыма объяснила свою нецензурную брань на совещании

Путин потребовал избегать ценовых ударов на продукты

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости соблюдения баланса интересов при определении цен на продукты, а также потребовал избегать ценовых ударов, которые были ранее по ряду продуктов. Эту тему глава государства обсудил в четверг, 11 марта, с участниками совещания о мерах по повышению инвестиционной активности.

«Почему я достаточно жестко, может быть, разговаривал с коллегами из правительства? Удары ценовые не должны быть такими, как имели место быть. Надо и инструменты применять, и смягчать эти шаги», — сказал Путин.

Российский лидер отметил, что на первом месте должны стоять вакцинирование россиян и цены на базовые продукты питания. По его словам, цены на продукты не должны превалировать перед прибылью от экспорта.

Подсолнечный круг: цены на масло будут «держать» до осени
Производители готовы добровольно пойти на такие условия работы

Глава государства добавил, что в лимитировании сверхприбыли нет ничего страшного и ограничение цен не снижает потенциал отраслей.

«Это не снижение потенциала отрасли как таковой, если мы говорим о каких-то ограничениях. Речь идет об ограничениях, связанных с извлечением сверхприбылей. И здесь ничего страшного нет», — сказал он.

Ранее, 9 марта, правительство РФ приняло решение ввести в стране постоянный мониторинг цен на потребительские товары и услуги.

В начале февраля Минэкономразвития заявило, что снижение цен ожидается во II квартале 2021 года, так как пик инфляции в годовом выражении еще не пройден. Сообщалось, что сдерживать рост цен помогли меры, принятые кабмином. Российские власти контролируют стоимость социально значимых товаров, подчеркивали в ведомстве.

В декабре 2020 года был введен механизм сдерживания цен на базовые продукты питания, например на сахар, хлеб и подсолнечное масло.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021