Путин потребовал избегать ценовых ударов на продукты

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости соблюдения баланса интересов при определении цен на продукты, а также потребовал избегать ценовых ударов, которые были ранее по ряду продуктов. Эту тему глава государства обсудил в четверг, 11 марта, с участниками совещания о мерах по повышению инвестиционной активности.

«Почему я достаточно жестко, может быть, разговаривал с коллегами из правительства? Удары ценовые не должны быть такими, как имели место быть. Надо и инструменты применять, и смягчать эти шаги», — сказал Путин.

Российский лидер отметил, что на первом месте должны стоять вакцинирование россиян и цены на базовые продукты питания. По его словам, цены на продукты не должны превалировать перед прибылью от экспорта.

Глава государства добавил, что в лимитировании сверхприбыли нет ничего страшного и ограничение цен не снижает потенциал отраслей.

«Это не снижение потенциала отрасли как таковой, если мы говорим о каких-то ограничениях. Речь идет об ограничениях, связанных с извлечением сверхприбылей. И здесь ничего страшного нет», — сказал он.

Ранее, 9 марта, правительство РФ приняло решение ввести в стране постоянный мониторинг цен на потребительские товары и услуги.

В начале февраля Минэкономразвития заявило, что снижение цен ожидается во II квартале 2021 года, так как пик инфляции в годовом выражении еще не пройден. Сообщалось, что сдерживать рост цен помогли меры, принятые кабмином. Российские власти контролируют стоимость социально значимых товаров, подчеркивали в ведомстве.

В декабре 2020 года был введен механизм сдерживания цен на базовые продукты питания, например на сахар, хлеб и подсолнечное масло.