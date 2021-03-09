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Кабмин РФ принял решение ввести мониторинг цен на потребительские товары и услуги

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Правительство РФ приняло решение ввести в стране постоянный мониторинг цен на потребительские товары и услуги. Об этом во вторник, 9 марта, сообщила пресс-служба российского кабмина.

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«В России вводится постоянный мониторинг цен на потребительские товары и услуги. Такое решение утверждено Правительством. Новый инструмент позволит наладить системный анализ ситуации на рынке, прогнозировать риски подорожания значимой продукции и вовремя принимать меры для сдерживания роста цен», ― говорится в сообщении.

В правительстве указали на то, что вести мониторинг и давать оценку динамике цен будут Минэкономразвития, Росстат и Федеральная антимонопольная служба (ФАС).

Отметается, что в случае обнаружения тенденции к ускоренному росту стоимости, который заметно превышает инфляцию, или рисков существенного увеличения цен соответствующая информация будет направляться в профильные ведомства, чтобы впоследствии представить правительству предложения по возможным мерам экономического реагирования.

Помимо этого, за министерствами и ведомствами были закреплены определенные группы товаров и услуг, за которые они несут ответственность. Так, в ведении Минсельхоза оказались табачные изделия и продукты питания, у Минпромторга ― потребительские товары, в том числе компьютеры, телефоны бытовая техника и мебель, Минэнерго ― бензин и дизель, Минтранс ― пассажирские перевозки ж/д, воздушным, автомобильным (за исключением такси) и городским наземным электротранспортом.

Минздрав назначили ответственным за медицинские изделия, лекарства для медицинского применения, а также санитарно-оздоровительные и медуслуги. В ведении Минцифры будут услуги связи, Минпросвещения ― услуги школьного воспитания, общего и среднего образования, а Минобрнауки ― услуги высшего образования.

Минстрой назначили ответственными за жилищно-коммунальные услуги, Росалкогольрегулирование ― за алкогольную продукцию, Ростуризм должен следить за ценами на проживание в гостиницах на внутреннем рынке, а Минкультуры будет отвечать за подведомственные учреждения.

2 февраля Минэкономразвития РФ заявило, что снижение цен ожидается во II квартале 2021 года, так как пик инфляции в годовом выражении еще не пройден. Сообщалось, что сдерживать рост цен помогли меры, принятые правительством. Российские власти контролируют стоимость социально значимых товаров.

В конце 2020 года был введен механизм сдерживания цен на базовые продукты питания, например на сахар, хлеб и подсолнечное масло. В январе президент России Владимир Путин подписал закон о госрегулировании цен на социально значимые товары.

В перечень социально значимых продуктов вошли говядина, свинина, баранина, курица, рыба, сливочное и подсолнечное масло, молоко, яйца, сахар, соль, чай, мука, хлеб, рис, пшено, гречка, вермишель, картофель, капуста, лук, морковь, яблоки.

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