Диетолог рассказала о простом способе похудеть

Врач-диетолог, ассистент кафедры здорового образа жизни и диетологии РостГМУ Виктория Дударева считает, что привести тело в форму можно благодаря рациональному питанию. Об этом она рассказала в беседе с агентством «ДОН 24» в четверг, 11 марта.

По словам диетолога, следящий за фигурой человек должен принимать пищу четыре-пять раз в день.

«В таком случае идет меньшее напряжение всех ферментативных систем организма и пища распределяется равномерно, нормальными количествами, без перегрузок. Тогда к ужину у него не возникнет чувства сильного голода и желания съесть всё из холодильника, потому что весь день его организм получал пищевые вещества по потребности», — объяснила Дударева.

Тем, кто хочет сбросить лишний вес, врач посоветовала начать с дневника питания. В него нужно записывать всё, что съедает человек, включая сладкий чай и жевательную резинку. Также обязательно указывать время и количество съеденного.

В первой половине дня Дударева советует употреблять продукты, которые сложно перевариваются: мясо, крупы, макароны, фрукты и овощи.

После обеда, по словам врача, в рацион стоит включить рыбные, овощные и кисломолочные блюда.

7 марта диетолог Мария Малышева рассказала, что приемы специальных препаратов, голодание и чрезмерное питье могут только навредить при похудении. Специалист отмечала, что из рациона нельзя исключать продукты, содержащие жир, так как они необходимы для энергии и восстановления тканей.