Диетолог рассказала о трех бесполезных способах похудения

Диетолог Мария Малышева рассказала, что приемы специальных препаратов, голодание и чрезмерное питье могут только навредить при похудении. Такое мнение специалист высказала 7 марта в беседе с Ura.ru.

Она пояснила, что слабительные препараты никак не помогут решить проблему с лишним весом, так как жировые клетки не находятся в кишечнике.

Также специалист предостерегла от употребления мочегонных без назначения врача, а при длительном их использовании может нарушиться работа почек и кишечника. На работу почек может повлиять и чрезмерное употребление воды.

Кроме этого, Малышева добавила, что голодание может привести к разрушению мышечной массы и вызвать стресс в организме.

Диетолог отметила, что из рациона нельзя исключать продукты, содержащие жир, так как они необходимы для энергии и восстановления тканей.

Накануне врач из Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Наталья Круглова перечислила продукты, употребление которых женщинам следует ограничить в своем рационе. В частности, она порекомендовала отказаться от мяса жирных сортов, полуфабрикатов и колбасных изделий.