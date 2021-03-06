Диетолог перечислила опасные для женского здоровья продукты

Врач из Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Наталья Круглова назвала продукты, употребление которых женщинам следует ограничить в своем рационе.

Диетолог предупредила, что набор лишнего веса может привести к развитию гинекологических заболеваний. Чтобы избежать этого, следует избегать продуктов, богатых насыщенными жирами, которыми являются мясо жирных сортов, полуфабрикаты и колбасные изделия.

Круглова отметила, что женщинам не рекомендуется употреблять больше 40-50 граммов простых углеводов в сутки, так как большое потребление сахаров негативно влияет на синтез коллагена. Это, в свою очередь, отражается на здоровье кожи. Диетолог посоветовала воздержаться от сладостей и йогуртов с фруктовыми добавками.

По словам Кругловой, хорошо на женский организм влияют орехи и растительные масла, так как они являются источником витамина Е, необходимого для обновления клеток кожи. Также в рацион следует добавить продукты, богатые пищевыми волокнами, например, овощи, фрукты, цельнозерновой хлеб и листовую зелень.

Жиры лучше всего получать из морепродуктов и жирных сортов рыбы. Также в них содержатся жирные кислоты омега-3, которые оберегают сердечную систему от болезней сердца и сосудов, пишет «Федеральное агентство новостей» в субботу, 6 марта.

Ранее, 4 марта, диетолог рассказала, что перед сном допускается употребление продуктов, содержащих легкоусвояемый белок. По словам специалиста, это не отразится на фигуре.