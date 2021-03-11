Российские фристайлисты завоевали золото ЧМ в смешанной акробатике

Сборная России по фристайлу завоевала золотую медаль в смешанной акробатике на чемпионате мира, который проходит в Алма-Ате (Казахстан).

Российская команда получила за свое выступление 300,94 балла. Второе место заняла сборная Швейцарии, американцам досталась бронза, сообщается на сайте aif.ru.

В составе российской команды выступали Максим Буров, Любовь Никитина и Павел Кротов. Для российской команды это первое в истории золото в командной акробатике, передает RT.

Накануне Максим Буров завоевал золотую медаль на чемпионате мира по фристайлу в лыжной акробатике. Он вышел в суперфинал, где набрал 135 баллов. Победа в турнире сделала россиянина двукратным чемпионом мира.

Ранее, 9 марта, российская фристайлистка Анастасия Смирнова принесла стране первое в истории золото чемпионата мира по фристайлу и сноуборду в парном могуле.