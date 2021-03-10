Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Интернет
Google оплатил штраф в 3 млн рублей за неудаление запрещенного в РФ контента
Мир
Путин и Эрдоган дали старт строительству третьего блока АЭС «Аккую»
Мир
Меган Маркл подала жалобу на ITV из-за заявлений ведущего
Общество
Глава ФСБ заявил о предотвращении 200 терактов в РФ за 10 лет
Экономика
В Госдуму внесли законопроект о перераспределении налоговой нагрузки
Общество
Попова оценила необходимость масштабной вакцинации от COVID-19 детей
Мир
В Луганске прокомментировали существование нового плана урегулирования в Донбассе
Экономика
Путин поручил направить средства штрафа «Норникеля» на благо Красноярского края
Мир
В Польше признали неизбежность реализации «Северного потока – 2»

Россиянин Буров взял золото на чемпионате мира по фристайлу

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россиянин Максим Буров завоевал золотую медаль на чемпионате мира по фристайлу в лыжной акробатике в Алма-Ате (Казахстан) 10 марта. Он вышел в суперфинал, где набрал 135 баллов.

Спуститься на высоту: как Смирнова завоевала историческое золото
Представительница Пермского края стала чемпионкой мира в парном могуле

Победа в турнире сделала Бурова двукратным чемпионом мира. Фристайлист также завоевывал высшую награду в 2019 году, напоминает телеканал «Звезда».

Американец Кристофер Лиллис разместился на второй позиции с 133,50 балла. Бронза досталась еще одному россиянину Павлу Кротову, который заработал 127,50 балла, пишет «Спорт-Экспресс».

Накануне российская фристайлистка Анастасия Смирнова принесла стране первое в истории золото чемпионата мира по фристайлу и сноуборду в парном могуле.

Смирнова обошла соотечественницу Викторию Лазаренко, которая заняла второе место, сообщается на сайте kp.ru. Бронза досталась Анастасии Городко из Казахстана.

Мировое первенство по фристайлу проходит с 8 по 11 марта.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021