Россиянин Буров взял золото на чемпионате мира по фристайлу

Россиянин Максим Буров завоевал золотую медаль на чемпионате мира по фристайлу в лыжной акробатике в Алма-Ате (Казахстан) 10 марта. Он вышел в суперфинал, где набрал 135 баллов.

Победа в турнире сделала Бурова двукратным чемпионом мира. Фристайлист также завоевывал высшую награду в 2019 году, напоминает телеканал «Звезда».

Американец Кристофер Лиллис разместился на второй позиции с 133,50 балла. Бронза досталась еще одному россиянину Павлу Кротову, который заработал 127,50 балла, пишет «Спорт-Экспресс».

Накануне российская фристайлистка Анастасия Смирнова принесла стране первое в истории золото чемпионата мира по фристайлу и сноуборду в парном могуле.

Смирнова обошла соотечественницу Викторию Лазаренко, которая заняла второе место, сообщается на сайте kp.ru. Бронза досталась Анастасии Городко из Казахстана.

Мировое первенство по фристайлу проходит с 8 по 11 марта.